Morrissey, el cantante británico y exlíder de The Smiths, regresará a los escenarios mexicanos tras haber cancelado su gira por Latinoamérica en 2024 debido a problemas de salud.

El artista canceló varios conciertos de la gira “NUDE” en Estados Unidos, luego de recibir advertencias de posibles atentados, según explicó su equipo de seguridad a través de redes sociales.

Su regreso a México ha generado expectación y algo de preocupación, ya que Morrissey tiene fama de cancelar shows a último momento, incluso en territorio mexicano. Sin embargo, el público espera verlo con energía renovada, interpretando tanto clásicos de The Smiths como: “There Is a Light That Never Goes Out” y “This Charming Man”, así como temas de su carrera solista, entre ellos “Suedehead”.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Morrisey en CDMX?

El concierto de Morrissey está programado para las 20:00 horas de este viernes 31 de octubre, en el Palacio de los Deportes, donde miles de fans se darán cita para celebrar los 40 años de carrera del icónico músico británico.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

La opción más práctica es el Metro, cuya estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9 (la café). Desde ahí, solo basta seguir el característico camino de vendedores ambulantes que guían hacia el recinto.

Si decides llegar en auto o taxi, considera salir con anticipación. El tráfico en la zona puede ser complicado y los estacionamientos del Palacio suelen llenarse rápidamente.

El recinto cuenta con varios accesos y zonas de estacionamiento, aunque su capacidad es limitada, así que llegar temprano será clave para conseguir un buen lugar en el concierto de Morrisey.

Posible setlist de Morrissey en CDMX

El repertorio incluiría canciones de sus 13 álbumes como solista, todos con presencia en el top 10 de Reino Unido. Entre los temas que podrían sonar están:

“ Billy Budd ”

” “Lost”

“ Let Me Kiss You ”

” “First of the Gang to Die”

“ Irish Blood, English Heart ”

” “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”

Si planeas asistir al concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes, toma tus precauciones desde el tráfico hasta las condiciones climáticas.