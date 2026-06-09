En muchos hogares, la presencia de moho en el lavadero suele ser un problema común durante la temporada de lluvias, especialmente si se encuentra dentro de espacios con poca ventilación, pues además de generar manchas oscuras y malos olores, este hongo puede deteriorar superficies y afectar la calidad del aire dentro de la casa.

Si te preguntas cómo eliminar el moho del lavadero, la reconocida cocinera y creadora de contenido Maestra Jacobina compartió un sencillo truco casero que puede ayudarte a combatirlo de manera efectiva.

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Con pocos ingredientes puedes eliminar el mal olor en tu cuarto de lavado. Foto: Pexels

El truco casero para eliminar el moho del lavadero

El moho por humedad tiende a desarrollarse en lugares donde existe acumulación constante de agua, provocando malos olores, por esta razón, es recomendable actuar tan pronto como aparezcan las primeras manchas oscuras y mantener una rutina constante de limpieza.

Este truco casero para eliminar el moho ayuda a reducir la humedad que favorece la proliferación de hongos y consiste en preparar una mezcla sencilla con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

Ingredientes:

1 taza de agua oxigenada.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 taza de agua tibia.

Cepillo de cerdas suaves.

Procedimiento:

Mezcla el agua oxigenada, el bicarbonato y el agua tibia en un recipiente. Aplica la solución sobre las zonas afectadas por el moho. Deja actuar de 30 a 60 minutos. Frota suavemente con el cepillo para desprender las manchas. Enjuaga con agua limpia y seca completamente la superficie.

Recuerda que la combinación de una limpieza adecuada y medidas para controlar la humedad será clave para evitar que el problema regrese.

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