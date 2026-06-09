Tendencias | 09-06-26 | 20:42 | Actualizada | 09-06-26 | 20:42 |

En muchos hogares, la presencia de moho en el lavadero suele ser un problema común durante la , especialmente si se encuentra dentro de espacios con poca ventilación, pues además de generar manchas oscuras y malos olores, este hongo puede deteriorar superficies y afectar la calidad del aire dentro de la casa.

Si te preguntas , la reconocida cocinera y creadora de contenido Maestra Jacobina compartió un sencillo truco casero que puede ayudarte a combatirlo de manera efectiva.

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Con pocos ingredientes puedes eliminar el mal olor en tu cuarto de lavado. Foto: Pexels
Con pocos ingredientes puedes eliminar el mal olor en tu cuarto de lavado. Foto: Pexels

El truco casero para eliminar el moho del lavadero

El moho por humedad tiende a desarrollarse en lugares donde existe acumulación constante de agua, provocando malos olores, por esta razón, es recomendable actuar tan pronto como aparezcan las primeras manchas oscuras y mantener una rutina constante de limpieza.

Este truco casero para eliminar el moho ayuda a reducir la humedad que favorece la proliferación de hongos y consiste en preparar una mezcla sencilla con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

Ingredientes:

  • 1 taza de agua oxigenada.
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • 1 taza de agua tibia.
  • Cepillo de cerdas suaves.

Procedimiento:

  1. Mezcla el agua oxigenada, el bicarbonato y el agua tibia en un recipiente.
  2. Aplica la solución sobre las zonas afectadas por el moho.
  3. Deja actuar de 30 a 60 minutos.
  4. Frota suavemente con el cepillo para desprender las manchas.
  5. Enjuaga con agua limpia y seca completamente la superficie.

Recuerda que la combinación de una limpieza adecuada y medidas para controlar la humedad será clave para evitar que el problema regrese.

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dcs

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