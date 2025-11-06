¿Quién era Bárbara Jankavski, la Influencer que murió tras someterse a 27 cirugías estéticas?

El pasado 2 de noviembre, la influencer Bárbara Jankavski, mejor conocida como “La Barbie Humana”, fue encontrada sin vida en un departamento al oeste de la ciudad de São Paulo, Brasil.

La muerte de la creadora de contenido fue catalogada como “sospechosa”, pues de acuerdo con los primeros reportes policiales, su cuerpo se encontraba en el domicilio de un hombre de 51 años que aseguró haberla conocido horas antes, supuestamente al contratar los servicios sexuales de Jankavski.

Bárbara Jankavski murió a los 31 años. Fotos: Instagram

¿Quién era Bárbara Jankavski?

La brasileña contaba con alrededor de 400 mil seguidores en plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde adquirió gran fama contando su experiencia personal durante las recuperaciones de sus cirugías, sumando un total de 27 procedimientos estéticos.

Desde implantes de silicón, adelgazamiento de cintura y un recorte de párpados para abrir la mirada (Blefaroplastia), fueron algunas de las modificaciones más extremas a las que se sometió para alcanzar la perfección.

Bárbara Jankavski murió a los 31 años. Fotos: Instagram

Su trabajo como modelo logró capturar el interés de miles de internautas al presumir su gran parecido con la muñeca más famosa del mundo, vistiendo ropa rosa, zapatos altos y su icónica peluca rubia.

Jankavski tenía 31 años al momento de su muerte y el punto más alto en su carrera como celebridad local llegó en el 2023 junto con el estreno de la película “Barbie”, donde varios shows televisivos se interesaron por escuchar su experiencia con las cirugías estéticas.

