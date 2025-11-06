Más Información

¿Quién era Bárbara Jankavski, la Influencer que murió tras someterse a 27 cirugías estéticas?

¿Quién era Bárbara Jankavski, la Influencer que murió tras someterse a 27 cirugías estéticas?

Tiny Chef viaja a México en su nuevo episodio: conoce de qué trató

Tiny Chef viaja a México en su nuevo episodio: conoce de qué trató

Trucos infalibles para limpiar los pisos de madera sin dañarlos

Trucos infalibles para limpiar los pisos de madera sin dañarlos

Adrián Marcelo lanza mensaje sobre el papel del crimen organizado en la sociedad

Adrián Marcelo lanza mensaje sobre el papel del crimen organizado en la sociedad

¿Cuándo se entrega el aguinaldo 2025 y quién tiene derecho a recibirlo?

¿Cuándo se entrega el aguinaldo 2025 y quién tiene derecho a recibirlo?

El pasado 2 de noviembre, la influencer , mejor conocida como “”, fue encontrada sin vida en un departamento al oeste de la ciudad de São Paulo, Brasil.

La muerte de la creadora de contenido fue catalogada como “sospechosa”, pues de acuerdo con los primeros reportes policiales, su cuerpo se encontraba en el domicilio de un hombre de 51 años que aseguró haberla conocido horas antes, supuestamente al contratar los servicios sexuales de Jankavski.

Leer también:

Bárbara Jankavski murió a los 31 años. Fotos: Instagram
Bárbara Jankavski murió a los 31 años. Fotos: Instagram

¿Quién era Bárbara Jankavski?

La brasileña contaba con alrededor de 400 mil seguidores en plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde adquirió gran fama contando su experiencia personal durante las recuperaciones de sus cirugías, sumando un total de 27 procedimientos estéticos.

Desde implantes de silicón, adelgazamiento de cintura y un recorte de párpados para abrir la mirada (Blefaroplastia), fueron algunas de las modificaciones más extremas a las que se sometió para alcanzar la perfección.

Leer también:

Bárbara Jankavski murió a los 31 años. Fotos: Instagram
Bárbara Jankavski murió a los 31 años. Fotos: Instagram

Su trabajo como modelo logró capturar el interés de miles de internautas al presumir su gran parecido con la muñeca más famosa del mundo, vistiendo ropa rosa, zapatos altos y su icónica peluca rubia.

Jankavski tenía 31 años al momento de su muerte y el punto más alto en su carrera como celebridad local llegó en el 2023 junto con el estreno de la película “Barbie”, donde varios shows televisivos se interesaron por escuchar su experiencia con las cirugías estéticas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]