El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño

Mantener el baño limpio y brillante puede ser una tarea complicada, sobre todo cuando el sarro y la grasa se acumulan en el cancel de vidrio o acrílico, ya que con el paso del tiempo, la humedad y los residuos de jabón crean una capa difícil de quitar que opaca la superficie.

Afortunadamente, existen trucos caseros efectivos que te ayudarán a dejar el cancel como nuevo sin usar productos costosos o químicos agresivos.

Con ingredientes naturales como el vinagre y el bicarbonato, puedes mantener tu baño impecable, libre de residuos y con un brillo duradero. Además, aplicar estos trucos con frecuencia te permitirá ahorrar tiempo y dinero, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente.

Leer también: Open House en Sam's Club: ¿cuándo es y cómo aplica?

Aprende a limpiar el sarro de las superficies de manera económica y natural. Foto: Pexels

¿Por qué se acumula el sarro en el cancel del baño?

El sarro aparece por la acumulación de minerales del agua, especialmente cuando la capa es dura (señal de que es rica en calcio y magnesio). Cuando el agua se seca sobre el vidrio, deja una marca blanca que, con el tiempo, se endurece, a esto se suma la grasa del jabón y los restos de champú, que se adhieren fácilmente a las paredes del cancel, generando un aspecto opaco y difícil de limpiar.

El truco para eliminar el sarro y la grasa del cancel del baño

Una de las mejores soluciones para eliminar el sarro del baño se encuentra en la cocina. Solo necesitas:

Vinagre blanco

Bicarbonato de sodio

Limón (opcional)

Esponja suave o paño de microfibra

Estos ingredientes son ecológicos, económicos y muy eficaces. El vinagre actúa como desinfectante natural y disuelve los residuos minerales, mientras que el bicarbonato ayuda a eliminar la grasa y las manchas más difíciles.

Leer también: ¿Quién es “Doña Lety”, mujer presuntamente secuestrada por el influencer Jaime Toral?

Crea una mezcla de bicarbonato y vinagre para limpiar tu cancel. Foto: Freepik

Paso a paso para limpiar el cancel del baño

Rocía vinagre blanco puro sobre las superficies del cancel y en las zonas con mayor sarro. Deja actuar por 10 a 15 minutos para que el vinagre ablande la suciedad. Espolvorea bicarbonato de sodio sobre una esponja húmeda y frota con movimientos circulares. Si las manchas son persistentes, exprime un poco de limón sobre el área para potenciar el efecto desincrustante.

Enjuaga con agua tibia y seca con un paño limpio de microfibra para evitar marcas.

Este sencillo truco no solo elimina el sarro y la grasa, sino que también devuelve el brillo original al cancel y deja un aroma fresco y natural en el baño.

Consejos para mantener el cancel limpio por más tiempo

Seca el cancel después de cada ducha para evitar que el agua se acumule.

para evitar que el agua se acumule. Usa un rociador con vinagre diluido (mitad vinagre, mitad agua) una o dos veces por semana.

(mitad vinagre, mitad agua) una o dos veces por semana. Evita limpiadores abrasivos , ya que pueden rayar el vidrio o el acrílico.

, ya que pueden rayar el vidrio o el acrílico. Ventila bien el baño para reducir la humedad y prevenir nuevas manchas.

para reducir la humedad y prevenir nuevas manchas.

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs