¿Quién es “Doña Lety”, mujer presuntamente secuestrada por el influencer Jaime Toral?

El pasado 28 de octubre, la Fiscalía de Veracruz lanzó una ficha ofreciendo una recompensa de 350 mil pesos a quien proporcione información para dar con el paradero de influencer Jaime Toral, quien es buscado por su presunta participación en el delito de trata de personas. Rápidamente, la imagen se viralizó reviviendo el polémico caso de Doña Lety.

"La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas", se lee en el boletín.

Conocida en redes sociales por las frases: "faltó la ‘coca’” o “tráeme un pedacito de pizza el día que puedas”, Doña Lety protagonizó videos virales, donde hacía mención a lo mucho que le gusta el refresco y se quejaba de las personas que intentaban ayudarla, debido a que vivía en condiciones de pobreza.

La mujer de 62 años con aparentes problemas de movilidad, logró alcanzar gran visibilidad en TikTok, plataforma donde todos sus videos eran compartidos en la cuenta de Jaime Toral.

Sin embargo, detrás de las risas de los usuarios por las ingeniosas frases de la mujer, aparentemente se escondía una dura realidad que causó conmoción durante el 2024, cuando se difundieron las fotos de Doña Lety siendo rescatada por elementos de la Guardia Nacional.

Tras la movilización, Doña Lety señaló que supuestamente fue privada de la libertad por Jaime Toral, quien ante las acusaciones, por medio de un video en YouTube negó lo dicho por la mujer. No obstante, las autoridades continúan en la búsqueda de Toral por su presunta participación en la comisión del delito de trata de personas.

¿Quién es “Doña Lety”, mujer presuntamente secuestrada por Jaime Toral?

Originaria del municipio de Tantoyuca, Veracruz, Doña Lety no es una creadora de contenido común, ya que ganó popularidad al ser entrevistada por el youtuber Jaime Toral, quien le preguntaba en los clips virales detalles sobre su situación económica y condiciones de vida.

La misión de los videos de Toral, supuestamente era documentar la vida de personas en situaciones vulnerables y Doña Lety aseguró que, por ser de bajos recursos, sufría muchas carencias. Cabe destacar que durante sus primeras apariciones en los clips, la mujer aparecía arrastrándose en el suelo, en vez de caminar.

La personalidad de Doña Lety, siempre decaída y dramática, llamó la atención de los internautas, así que el influencer optó por llevarle artículos y despensa. Sin embargo, la mujer los recibía malhumorada y pedía productos de mejor calidad.

Su actitud espontánea se convirtió en un meme de TikTok y con el paso del tiempo, Toral destapó algunas de las mentiras de este personaje, evidenciando que si podía caminar; logrando que dichos videos fueran tomados con humor, aumentando la viralidad de su personaje.

