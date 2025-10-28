Open House en Sam's Club: ¿cuándo es y cómo aplica?

Por medio de redes sociales, Sam's Club anunció la llegada del Open House, un momento muy esperado por las personas que aún no son socios del club o se encuentran en duda de renovar su membresía.

La cadena de tiendas de autoservicio se dedica a las ventas al por mayor en empaques múltiples o versiones de mayor tamaño para que sus socios accedan a los artículos a un precio menor, manejando distintos esquemas de membresías familiares y para negocios.

supermercado. Foto: PExels

¿Cuándo es el Open House en Sam's Club

Del 29 de octubre al 3 de noviembre, las puertas de cada club a nivel nacional estar abiertas para recibir al público en general, los compradores podrán ingresar sin mostrar la credencial y realizar sus compras sin monto máximo.

Cabe destacar que el evento Open House en Sam's Club también aplica para compras en línea para cualquier artículo, así como las promociones que ofrecen en la página están disponibles para el público en general.

¿Qué es Open House de Sam's Club?

Open House es un evento en el que Sam’s Club abre sus puertas para que todos tengan la oportunidad de adquirir productos únicos a precios accesibles y conocer los sorprendentes beneficios de tener una Membresía Benefits o Plus.

¿Cómo comprar en Sam’s Club durante el Open House?

Sólo sigue estos 3 pasos:

Visita Sam's Club. Descubre los productos que maneja y compara los precios. Infórmate sobre los beneficios de cada membresía para disfrutar promociones exclusivas todo el año.

