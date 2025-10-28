Starbucks lanza vaso conmemorativo de Día de Muertos 2025: ¿cuánto cuesta y cómo adquirirlo?

Como parte de los lanzamientos especiales de la temporada de otoño en Starbucks, la marca internacional se unió a las festividades mexicanas por Día de Muertos con un vaso reutilizable.

A partir del pasado 27 de octubre y hasta agotar existencias, la popular cadena de café estará vendiendo un vaso edición limitada que rápidamente capturó la atención de los fanáticos de la marca.

Este vaso rinde homenaje a la herencia cultural y al espíritu de esta importante tradición y, a la vez que añade un toque especial a cualquier bebida.

Leer también: Mr Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit para Halloween 2025

Starbucks nuevos lanzamientos. Foto: Starbucks México

¿Cuánto cuesta el vaso Día de Muertos de Starbucks?

El vaso reusable causó furor por su bajo costo, pues se podrá adquirir a un precio de $60.00 pesos, el vaso no incluye bebida, así que si deseas agregar algo de su menú, deberá cubrirse el precio total.

El vaso está hecho de plástico resistente para soportar bebidas calientes con una capacidad de 473 ml, es negro con ilustraciones festivas llenas de colores en contraste y una icónica tapa rosa mexicano.

Otro de los aspectos relevantes del lanzamiento, es que su venta es general, sin exclusividad para miembros registrados en aplicación o cupón especial.

Leer también: Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Un vaso especial que celebra los recuerdos que siempre nos acompañan.



Ven por el tuyo y hazlo parte de tu colección. 💚 pic.twitter.com/j9RdkSgGOz — Starbucks México (@StarbucksMex) October 27, 2025

Cabe aclarar que la venta de este artículo será directamente en sucursales, por lo que se excluye de este lanzamiento servicios pick-up o delivery.

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs