Starbucks lanza vaso conmemorativo de Día de Muertos 2025: ¿cuánto cuesta y cómo adquirirlo?

¿Cómo acabar de forma fácil con los acaros de tu colchón? Conoces los pasos para eliminarlos

Mr Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit para Halloween 2025

¿Se paga doble por trabajar el 1 y 2 de noviembre? Esto dice la LFT

¿Cómo quitar las manchas amarillas a los tenis blancos? Conoce la técnica eficaz

Como parte de los lanzamientos especiales de la temporada de otoño en , la marca internacional se unió a las festividades mexicanas por con un vaso reutilizable.

A partir del pasado 27 de octubre y hasta agotar existencias, la popular cadena de café estará vendiendo un vaso edición limitada que rápidamente capturó la atención de los fanáticos de la marca.

Este vaso rinde homenaje a la herencia cultural y al espíritu de esta importante tradición y, a la vez que añade un toque especial a cualquier bebida.

Starbucks nuevos lanzamientos. Foto: Starbucks México
Starbucks nuevos lanzamientos. Foto: Starbucks México

¿Cuánto cuesta el vaso Día de Muertos de Starbucks?

El vaso reusable causó furor por su bajo costo, pues se podrá adquirir a un precio de $60.00 pesos, el vaso no incluye bebida, así que si deseas agregar algo de su menú, deberá cubrirse el precio total.

El vaso está hecho de plástico resistente para soportar bebidas calientes con una capacidad de 473 ml, es negro con ilustraciones festivas llenas de colores en contraste y una icónica tapa rosa mexicano.

Otro de los aspectos relevantes del lanzamiento, es que su venta es general, sin exclusividad para miembros registrados en aplicación o cupón especial.

Cabe aclarar que la venta de este artículo será directamente en sucursales, por lo que se excluye de este lanzamiento servicios pick-up o delivery.

