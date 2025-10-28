Mr Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit para Halloween 2025

Tras la polémica generada por la presunta campaña de desprestigio contra Electrolit, la reputación de varios creadores de contenido de salud fue afectada en redes sociales, luego de que Mr. Doctor destapara que le ofrecieron 48 mil pesos por hablar mal del producto.

Debido a la intensa controversia y con motivo de Halloween 2025, Mr. Doctor acaparó las miradas en plataformas digitales nuevamente, al presumir su disfraz de Electrolit en un video donde lanzó un dardo a los influencers que se sumaron a dicha campaña.

Por medio de un polémico video, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, denunció el mes pasado que desde septiembre notó que muchos influencers enfocados a la divulgación médica periodistas y médicos empezaron a difundir simultáneamente información negativa contra Electrolit.

Leer también: Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

"Electrolit":

Porque Mr. Doctor expuso una campaña pagada contra ese suero en el que TikTokers como Dr. Polo supuestamente participaron pic.twitter.com/qHXR8iFzRV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 9, 2025

Las revelaciones de Mr. Doctor sobre la campaña de desprestigio contra Electrolit desataron un escándalo mediático que obligó a que algunos de los creadores de contenido involucrados borraran las publicaciones en las que hablaron de la bebida, entre ellos el Dr. Polo quien fue duramente señalado por Arroyo al difundir el contenido pagado.

Mr. Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit

En clip del disfraz, Mr. Doctor revivió la controversia entorno a la marca de sueros orales y dijo: “Disfraces rápidos para Halloween: edición influencer vendido, hoy Electrolit”, mencionó Arroyo al inicio del video.

Sin embargo, el detalle que causó revuelo, fue que mientras presumía la botarga casera en forma de botella de suero con billetes pegados, se escucha un audio del Dr. Polo hablando mal del producto.

Asimismo, el disfraz de Electrolit sabor uva lucía en la etiqueta una estampa de señal de advertencia con una calavera y la frase “suero envenenante”.

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs