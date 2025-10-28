Más Información

Mr Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit para Halloween 2025

Mr Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit para Halloween 2025

¿Se paga doble por trabajar el 1 y 2 de noviembre? Esto dice la LFT

¿Se paga doble por trabajar el 1 y 2 de noviembre? Esto dice la LFT

¿Cómo quitar las manchas amarillas a los tenis blancos? Conoce la técnica eficaz

¿Cómo quitar las manchas amarillas a los tenis blancos? Conoce la técnica eficaz

Cinemex sorprende con combo individual: palomitas, nachos y boleto por 125 pesos

Cinemex sorprende con combo individual: palomitas, nachos y boleto por 125 pesos

Martes de Frescura en Walmart: conoce las promociones irresistibles de este 28 de octubre

Martes de Frescura en Walmart: conoce las promociones irresistibles de este 28 de octubre

Tras la polémica generada por la presunta campaña de desprestigio contra , la reputación de varios creadores de contenido de salud fue afectada en redes sociales, luego de que destapara que le ofrecieron 48 mil pesos por hablar mal del producto.

Debido a la intensa controversia y con motivo de Halloween 2025, Mr. Doctor acaparó las miradas en plataformas digitales nuevamente, al presumir su disfraz de Electrolit en un video donde lanzó un dardo a los influencers que se sumaron a dicha campaña.

Por medio de un polémico video, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, denunció el mes pasado que desde septiembre notó que muchos influencers enfocados a la divulgación médica periodistas y médicos empezaron a difundir simultáneamente información negativa contra Electrolit.

Leer también:

Las revelaciones de Mr. Doctor sobre la campaña de desprestigio contra Electrolit desataron un escándalo mediático que obligó a que algunos de los creadores de contenido involucrados borraran las publicaciones en las que hablaron de la bebida, entre ellos el Dr. Polo quien fue duramente señalado por Arroyo al difundir el contenido pagado.

Mr. Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit

En clip del disfraz, Mr. Doctor revivió la controversia entorno a la marca de sueros orales y dijo: “Disfraces rápidos para Halloween: edición influencer vendido, hoy Electrolit”, mencionó Arroyo al inicio del video.

Sin embargo, el detalle que causó revuelo, fue que mientras presumía la botarga casera en forma de botella de suero con billetes pegados, se escucha un audio del Dr. Polo hablando mal del producto.

Asimismo, el disfraz de Electrolit sabor uva lucía en la etiqueta una estampa de señal de advertencia con una calavera y la frase “suero envenenante”.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]