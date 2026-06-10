Michoacán. - Elementos de la Guardia Civil, fueron víctimas de un par de emboscadas perpetradas por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

Los atentados ocurrieron en la carretera Zacapu-Nahuatzen, a la altura de la localidad de La Mojonera.

La ofensiva criminal fue repelida por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, por lo que en este momento se registra una serie de enfrentamientos entre las autoridades y criminales.

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“Apoyo, por favor. K8, K8. Nos emboscaron aquí, yendo para La Mojonera. Por favor. Tenemos bajas y heridos. Nos emboscaron. Por favor, apoyo… “., se escucha a un elemento de la GC, en un audio enviado a sus compañeros y superiores.

SSP Michoacán informó que el saldo preliminar de las emboscadas es de cinco policías muertos y cinco más lesionados, de los cuales, tres se reportan muy graves en su estado de salud.

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“Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de cinco elementos y cinco más resultaron lesionados, quienes reciben atención médica. En coordinación con autoridades estatales y federales mantenemos un operativo en la región para dar con los responsables.

Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a las familias de nuestros compañeros, así como a toda la corporación “, publicó la dependencia estatal en sus redes sociales.

Elementos de fuerzas estatales y federales ya se desplazan a ese lugar de pueblos originarios, para apoyar a los oficiales agredidos y dar con los responsables de este hecho criminal.

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