Fernanfloo sorprende con peculiar nombre de su bebé y genera debate en redes

Pluribus: ¿dónde ver los primeros dos episodios de la serie que obtuvo 100% en Rotten Tomatoes?

Influencer desata polémica tras críticas a Ciudad Obregón; la bautizan como "Lady Fritanga"

¿Dónde ver la Tierra en tiempo real y en 4K desde la Estación Espacial Internacional? Conoce el canal de la NASA

Pensión del Bienestar: consulta aquí el calendario para saber si hoy puedes cobrar el pago bimestral

El pasado 18 de junio, el creador de contenido anunció en sus redes sociales que él y su pareja estaban esperando un bebé. Esta noticia emocionó a la gran mayoría de sus seguidores.

No obstante, hace unas horas volvió a encender internet al revelar el nombre que le pondría a su hijo; sin embargo, este nombre no fue muy bien recibido por sus seguidores, lo que ha generado un gran debate.

¿Cual es el nombre peculiar del bebé de Fernanfloo que ha generado debate en redes?

A través de Instagram, Fernanfloo junto a su esposa Sofía en una sesión de fotos prenatal, anunciaron cómo llamarían a su próximo bebé.

El nombre elegido fue Link Flores Escobar, el cual a través de sus comentarios el influencer fue criticado por sus seguidores.

La inspiración de su nombre se debió al gran fanatismo del creador de contenido con la saga de videojuegos de Nintendo, The Legend of Zelda, donde el personaje principal lleva por nombre Link.

Aunque muchos internautas conocen el motivo, han mencionado que este no es el mejor nombre para darle a un niño, ya que podría ser víctima de bullying por el nombre Link, también conocido como enlace o hipervínculo utilizado en Internet a través de páginas web.

¡Tendremos secuela de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild!

Por ello, las redes sociales se han llenado de diversos contenidos como memes donde algunos están a favor del nombre y muestran su apoyo, pero por otro lado hay quienes advierten lo que podría pasar si se lo ponen y claramente no están a favor de ese nombre.

