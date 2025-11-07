Influencer desata polémica tras críticas a Ciudad Obregón; la bautizan como "Lady Fritanga"

Una tiktoker ha captado la atención de millones de usuarios en México, luego de que publicara un video en el que critica a Ciudad Obregón, en Sonora, provocando la indignación de internautas en redes sociales.

Se trata de la influencer veracruzana, Tamara Chiunti, quien subió un video de cómo fue su experiencia en Ciudad Obregón, lugar que visitó para asistir a una boda. Sin embargo, la publicación rápidamente se viralizó, pues usuarios señalaron que no era contenido sobre su experiencia, era un video de "hate" y "crítica" hacia la ciudad.

Entre los comentarios más destacados y repetitivos de Chiunti, se le escucha decir que Ciudad Obregón "huele a pura fritanga" y que el olor se impregna en el cabello y en la ropa sin importar a dónde vayas, lo que le ganó el apodo de "Lady Fritanga" entre usuarios en plataformas sociodigitales.

Tamara Chiunti en Instagram. Foto: @tamarachiunti

Influencer desata polémica en redes tras críticas a Ciudad Obregón

Tamara Chiunti, ahora apodada como Lady Fritanga en redes, generó indignación con su publicación viral, desatando una ola de polémica entre usuarios, quienes tomaron como ofensivo y fuera de lugar su video.

A lo largo de su relato, la influencer veracruzana expresó sorpresa por la presencia de servicios como Uber en la ciudad, la cual describió como "un pueblito de tres calles", donde todo huele a garnacha y fritanga, frases que desataron la molestia de miles de usuarios. "Llegas a Obregón y ya hueles a fritanga; se te impregna en la piel, en la ropa", afirmó Chiunti.

Luego de que el video se volviera viral y comenzara la ola de críticas y burlas hacia Tamara Chiunti, la influencer de 30 años, que cuenta con más de 150 mil seguidores en Instagram y más de 105 mil en TikTok, eliminó el video. No obstante, comenzaron los reposts por parte de usuarios en redes que ya habían descargado y guardado el contenido.

Porque esta whitexican llamada Tamara Chiunte se burló de Ciudad Obregón y sus habitantes.

"Yo no sabía que tenían Uber, o sea, eso sí me apantalló bue, es un pueblito, llegas y apesta a fritanga".

Borró su video tras las críticas.

Borró su video tras las críticas.

Asimismo, la tiktoker criticó las costumbres locales en cuanto a celebraciones, señalando que la boda a la que fue invitada terminó "muy temprano" -a las 12:40-, a pesar de haber comenzado tarde, y que le sorprendía que la gente espere al día siguiente para continuar con la fiesta en la llamada "torna".

Respuesta por parte de usuarios a Tamara Chiunti

Los comentarios de Tamara Chiunti no solo molestaron a usuarios originarios de Ciudad Obregón, sino que generaron críticas alrededor de todo México, por la manera "despectiva" en la que la influencer se expresa de la localidad, los usos y costumbres y el acervo culinario.

Su publicación incluso provocó una ola de respuestas por parte de personalidades como el músico Tony Aguirre, quien es originario de Ciudad Obregón, así como memes y troleos al video viral.

El influencer y creador de contenido, conocido en redes como Gucci Diary, también hizo una publicación defendiendo a Ciudad Obregón y burlándose de Tamara Chiunti, a la que llamó "Temu Chimichurri"

Algunos de los comentarios de usuarios que se pueden leer en las publicaciones respecto a la polémica son:

" Me impresiona con que h**vos utiliza veracruz como punto de comparación como si no fuese una p**che jungla toda pedorra jajaaj ".

". " Como me c*ga que estas p**ches ridiculas quieran hablar como gringa californiana ".

". " A la próxima la ayudan, la pobre no sabe que no tiene que pararse donde le esté pegando el humo de la Fritanga. No piensa, échenle la mano pobrecita ".

". " Hay paisana bájale a tu alucine que el puerto huele a caño y son la capital de las picadas…pura masa ".

". "Soy veracruzano y esta pe***ja no nos representa. ALV".

