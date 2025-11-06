Tiny Chef viaja a México en su nuevo episodio: conoce de qué trató

"The Tiny Chef Show", el programa infantil grabado en stop-motion, ha sorprendido a su público con la reciente aparición de su protagonista en México.

La serie, que hace unos meses causó revuelo en redes sociales por la emotiva reacción del Tiny Chef o Cheffy, a la noticia de que el show sería cancelado y retirado de Nickelodeon, ha dado un giro de 360 grados, continuando con su legado y por el momento, generando contenido para plataformas sociodigitales.

En su último capítulo y después de su vlog de su viaje a Venecia, el peculiar personaje parece empezar una nueva aventura, pues "sin darse cuenta", el pequeño chef se encuentra en México.

Cheffy en México. Foto: The Tiny Chef Show

¿De qué tratan los nuevos episodios de Tiny Chef en México?

La noticia de la visita de Tiny Chef a México fue publicada en el capítulo del pasado 4 de noviembre. En el minuto con 19 segundos que dura el video, se puede ver a Cheffy manejando su camión, cuando de repente recibe un llamada en la que le indican que ha olvidado su licencia de conducir, por lo que se ve obligado a preguntar dónde se encuentra -para que se la puedan llevar-.

El episodio, sorprendió a todos los fans del pequeño Chef, pues presentó a un Cheffy perdido cerca de Cabo San Lucas hablando español a la perfección, lo que causó furor entre los seguidores mexicanos del programa.

En el segundo episodio de su estancia en México, publicado este 6 de noviembre, Tiny Chef se encuentra cocinando tacos en su tráiler mientras canta el emblemático himno veracruzano, "La Bamba", y toca los vasos de vidrio de sus condimentos imitando a una marimba.

En ambas publicaciones, el personaje declaró que "es absolutamente hermoso aquí", que México lo ha inspirado a cocinar de nuevo y que sus seguidores pueden esperar el vlog de su tiempo el país pronto.

