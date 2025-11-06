Muere Marshawn Kneeland: esta fue la última publicación del jugador de los Cowboys de Dallas en Instagram

El mundo del fútbol americano y los deportes se encuentra de luto, luego de la noticia sobre el lamentable fallecimiento de Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Cowboys de Dallas, a los 24 años.

El equipo del jugador confirmó su deceso a través de un comunicado la mañana de este jueves 6 de noviembre: "Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, y su familia".

Hasta el momento, ni el equipo ni la NFL han revelado detalles sobre la causa de muerte, sin embargo, diversos medios estadounidenses han reportado que el jugador falleció la noche del 5 de noviembre por una herida de bala autoinfligida tras una supuesta persecución policial de la cual logró escapar.

Lee también NFL: Muere jugador de los Cowboys de Dallas; Marshawn Kneeland tenía solo 24 años

¿Cuál fue la última publicación en Instagram de Marshawn Kneeland?

El joven de 24 años, realizó su última publicación en Instagram el pasado 9 de octubre. El post es un carrusel con diversas fotos que retratan el inicio de la temporada de fútbol y en las que se aprecfia al jugador llegando a sus partidos, en su uniforme de los Dallas Cowboys o en entrenamientos.

En la descripción, Kneeland escribió: "Sabía que era un bebé de la trinchera, por la forma en que tenía su mentalidad de pandillero. 💢💎💰".

Lee también Superluna del Castor 2025: así se vio la Luna llena más grande del año en México

La publicación, que consta de 11 imágenes, cuenta con 4,758 likes y más de 2,500 comentarios hasta el momento, la mayoría con mensajes de despedida para el jugador por parte de fans y usuarios, como:

"No lo puego creer...RIP Marshawn".

"Por favor, no seas un caso de salud mental".

"Descansa en paz, hermano. Tenías un alma increíble".

"Descansa, amigo. Es una locura que fuera un lunes por la noche cuando anotó un touchdown tras bloquear una patada de despeje".

"RIP a una joven leyenda".

Su perfil oficial, "@m_kneeland99", cuenta con más de 22 mil 200 seguidores. Sus publicaciones, aunque escasas, eran principalmente enfocadas a compartir imágenes de sus entrenamientos y juegos.

Marshawn Kneeland (94) tapó una patada en su último juego en la NFL este lunes

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

Superluna más grande del año, pico de lluvia de meteoros Táuridas y otros eventos astronómicos de noviembre 2025

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr