La Superluna del Castor 2025 iluminó el paisaje nocturno en todo México el pasado 5 de noviembre, brindando un deslumbrante espectáculo que captó la atención de millones en todo el país.

Esta Luna llena fue la más grande de todo el 2025 y la segunda de tres superlunas consecutivas, que iniciaron en octubre, con la Superluna de Cosecha y que culminarán a inicios de diciembre con la Superluna Fría, la última Luna llena del año.

A pesar de haber pasado por su punto de máximo esplendor la mañana del miércoles 5 de noviembre, la Superluna del Castor todavía será visible la noche de este jueves 6 de noviembre; por lo que si te la perdiste, aún tendrás la oportunidad de verla.

Lee también ¿Cuántos frentes fríos se esperan en México durante noviembre 2025?

La cara de la Superluna del Castor 2025 todavía podrá verse totalmente iluminada este 6 de noviembre. Foto: Pixabay

Así se vio la Superluna del Castor 2025 en México

A través de redes sociales, usuarios, periodistas e instituciones que se tomaron el tiempo de retratar la Superluna del Castor 2025 compartieron sus mejores imágenes, trayendo el espectáculo astronómico al mundo digital, para aquellos que no pudieron apreciar la luna más grande del año en persona.

En la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico de la capital, fue la acompañante perfecta para la deslumbrante Superluna.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: X

La Secretaría de Turismo fue una de las dependencias que sorprendió con algunas imágenes de la Superluna.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: SECTUR

Lee también ¿Quién era Maythe Guedes, actriz de doblaje que murió a los 55 años?

En ellas se aprecia al gigantesco satélite natural de la Tierra siendo protagonista sobre el cielo mexicano.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: SECTUR

Las tomas acompañadas de elementos de la naturaleza resaltaron la belleza de este fenómeno.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: SECTUR

Algunos usuarios recordaron las supersticiones que vienen acompañadas de este tipo de fenómenos.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: X

Lee también 31 Minutos lanza tráiler de “Calurosa Navidad” y sorprende aparición de Julieta Venegas

En Cuernavaca la Superluna del Castor 2025 deslumbró la mañana de este 6 de noviembre.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: X

La Luna llena deslumbró junto al Cerro del Chiquihuite en la Ciudad de México.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: X

Aunque en algunas partes se presentó un poco de nubosidad, usuarios compartieron imágenes donde la Luna llena más grande del año aún así fue visible.

Superluna del Castor 2025 desde México. Foto: X

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

Superluna más grande del año, pico de lluvia de meteoros Táuridas y otros eventos astronómicos de noviembre 2025

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr