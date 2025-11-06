NFL: Muere jugador de los Cowboys de Dallas; Marshawn Kneeland tenía solo 24 años

Marshawn Kneeland — ala defensiva de los Cowboys de Dallas — falleció este jueves por la mañana a los 24 años, informó el equipo y posteriormente lo confirmó la NFL. El egresado de Western Michigan estaba en su segundo año en la liga y apenas este lunes había jugado ante los Cardinals de Arizona.

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana", escribió el equipo en un comunicado. "Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, y su familia".

El oriundo del estado de Michigan fue elegido en la segunda ronda del draft del 2024 por los Cowboys. En su primer año vio acción en 256 jugadas a la defensiva, lo que representó un 36 por ciento del total de este departamento. Para 2025 había tomado más relevancia tras la salida de Micah Parsons y acumulaba ya 166 jugadas en la defensiva y 23 más en equipos especiales.

Fue en este último sector en donde dio la que probablemente sea su jugada más trascendental en su corta carrera en la NFL. El lunes por la noche Kneeland detuvo una patada de despeje en el tercer periodo del duelo entre Cowboys y Cardinals y fue él quien recuperó el ovoide para anotar seis puntos a la causa del conjunto de la Estrella Solitaria en el que fue y será su único touchdown como profesional.

“Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, su familia, amigos y compañeros de equipo. Nos hemos puesto en contacto con los Cowboys y les hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento”, dijo la NFL a través de un comunicado.