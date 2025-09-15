NFL: ¿Quién es Carlie Irsay-Gordon? La dueña de los Colts que llamó la atención de todos por su involucramiento en el juego

Con total seriedad, Carlie Irsay-Gordon toma notas desde el terreno de juego de todo lo que acontece con sus Colts. La propietaria y CEO del equipo de Indianápolis está involucrada como nunca en lo que sucede con la organización que heredo del fallecido Jim Irsay.

En vías de mantener el patrimonio que construyó su padre, Carlie se ha involucrada en todas las actividades del equipo y a través de unos auriculares escucha cada una de las jugadas que el nuevo entrenador en jefe, Shane Steichen, manda.

El lenguaje corporal de Irsay-Gordon es el de una mujer con poder, que no se está tomando a la ligera su labor y que, de momento, tiene al conjunto de Indianápolis invicto en la temporada 2025 de la NFL tras un par de semanas de acción.

Los reportes previo a la Semana 2 de la NFL indicaban que Irsay-Gordon incluso está haciendo levantamiento de pesas en el gimnasio del equipo junto a los jugadores.

Nacida en Dallas, Texas, la nueva dueña de la organización llegó a Indianápolis con tan solo 3 años y ha pasado el resto de sus 44 años de vida en Indy. Es egresada en Estudios Religiosos y Geociencia por el Colegio Skidmore, una escuela privada de artes liberales.

Amante de los caballos desde niña, es una gran coincidencia que sea la dueña de unos salvajes potros en la NFL. Su camino en la organización comenzó en la oficina encargada del boletaje del equipo y en 2004 comenzó a representar al equipo en las reuniones de dueños de la liga, con tan solo 24 años.

Ascendió a vicepresidenta de los Colts en 2008, mientras estudiaba un doctorado en psicología clínica. Para 2012 Carlie fue promovida como co-propietaria de la institución, junto a su padre, mientras sus hermanas menores Casey y Kalen ascendieron a la vicepresidencia.

En mayo del 2025 ascendió a dueña única y directora general de los Colts de Indianápolis tras la muerte de su padre, Jim Irsay. En las primeras dos semanas dela temporada ha llamado la atención por la manera de involucrarse en las decisiones que se toman en el terreno de juego.