La temporada 2025 de la NFL entrará en su tercera semana de acción y la oferta para televisión en México consta de ocho juegos. El jueves por la noche, los Dolphins visitarán a los Bills en el arranque de la jornada, y el primer duelo televisado en nuestro país.
Aún sin semanas de descanso hasta la quinta fecha, los 32 equipos de la liga verán acción. El 50 por ciento de juegos de la Semana 3 serán transmitidos por televisión — abierta o de paga — en México. Solo el duelo entre Raiders y Commanders será transmitido por una plataforma de streaming, además del Game Pass de la NFL.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 3 de la NFL en México?
Dolphins vs Bills
- Fecha: Jueves 18 de septiembre
- Hora: 18:15 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN
Falcons vs Panthers
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Packers vs Brows
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Texans vs Jaguars
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Bengals vs Vikings
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Steelers vs Patriots
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Rams vs Eagles
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Jets vs Buccaneers
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Colts vs Titans
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Raiders vs Commanders
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ViX Premium y DAZN
Broncos vs Chargers
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Saints vs Seahawks
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Cowboys vs Bears
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Canal 9, ViX Premium y DAZN
Cardinals vs 49ers
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Chiefs vs Giants
- Fecha: Domingo 21 de septiembre
- Hora: 18:20 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN
Lions vs Ravens
- Fecha: Lunes 22 de septiembre
- Hora: 18:15 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN