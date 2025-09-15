Más Información

La temporada 2025 de la entrará en su tercera semana de acción y la oferta para televisión en México consta de ocho juegos. El jueves por la noche, los Dolphins visitarán a los Bills en el arranque de la jornada, y el primer duelo televisado en nuestro país.

Aún sin semanas de descanso hasta la quinta fecha, los 32 equipos de la liga verán acción. El 50 por ciento de juegos de la Semana 3 serán transmitidos por televisión — abierta o de paga — en México. Solo el duelo entre Raiders y Commanders será transmitido por una plataforma de streaming, además del Game Pass de la NFL.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 3 de la NFL en México?

Dolphins vs Bills

  • Fecha: Jueves 18 de septiembre
  • Hora: 18:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN

Falcons vs Panthers

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Packers vs Brows

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Texans vs Jaguars

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Bengals vs Vikings

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Steelers vs Patriots

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports y DAZN

Rams vs Eagles

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Jets vs Buccaneers

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Colts vs Titans

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Raiders vs Commanders

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 11:00 horas (centro de México)
  • Transmisión: ViX Premium y DAZN

Broncos vs Chargers

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 14:05 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Saints vs Seahawks

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 14:05 horas (centro de México)
  • Transmisión: DAZN

Cowboys vs Bears

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 14:25 horas (centro de México)
  • Transmisión: Canal 9, ViX Premium y DAZN

Cardinals vs 49ers

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 14:25 horas (centro de México)
  • Transmisión: Fox Sports y DAZN

Chiefs vs Giants

  • Fecha: Domingo 21 de septiembre
  • Hora: 18:20 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Lions vs Ravens

  • Fecha: Lunes 22 de septiembre
  • Hora: 18:15 horas (centro de México)
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

