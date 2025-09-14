NFL: Patrick Mahomes pierde tres juegos consecutivos por primera vez en su carrera; cayó ante los Eagles

Los Eagles de Filadelfia derrotaron 20-17 a los Chiefs de Kansas City en el estadio Arrowhead y se mantienen invictos en el arranque de la campaña 2025 de la NFL. Los actuales campeones del Super Bowl consiguieron que Patrick Mahomes estableciera una nada presumible marca.

FINAL: The defending champs win the Super Bowl LIX rematch to improve to 2-0! pic.twitter.com/z7tscxzld5 — NFL (@NFL) September 14, 2025

Kansas City no pudo cobrar venganza del descalabro que sufrieron a manos de Filadelfia en la edición 59 del Super Bowl, fecha en la que inició la racha negativa de su quarterback. Patrick Mahomes llegó a la NFL en 2017 y por primera ocasión en su carrera profesional hila tres derrotas consecutivas.

Las actuaciones del pasador han ido a la baja. En el Super Bowl LIX lanzó para 257 yardas con tres touchdowns y un par de intercepciones. En el duelo ante los Chargers, Mahomes acumuló 258 yardas aéreas y un pase de anotación. Ante los Eagles, el egresado del Tecnológico de Texas sumó 187 yardas por pase, un touchdown y una costosa intercepción que se cayó de las manos de su ala cerrada, Travis Kelce.

Lee también NFL: Dallas Cowboys vencen 40-37 a Giants con gol de campo de Aubrey en tiempo extra

Los Chiefs enfrentarán a los Giants de Nueva York — que no han ganado en la temporada — en la Semana 3. Mahomes solo ha jugado una vez ante los neoyorquinos con un triunfo para su causa en 2021, por lo que se espera que su mala racha acabé en MetLife Stadium.