Flag football: México se lleva doble oro en el Campeonato Continental de las Américas de la IFAF

México se llevó doble oro en el Campeonato Continental de las Americas que organiza la International Federation of American Football (IFAF por sus siglas en inglés) que se celebró en Penonomé, Panamá.

¡Son de ORO! 🥇 La Selección Mexicana Femenil de Flag Football son las ganadoras de Campeonato Continental de IFAF 🏈🇲🇽🏆



Derrotaron a Canadá 12-0 y el partido no pudo ser concluido por mal clima. pic.twitter.com/FcBZkCsizY — NFL México (@nflmx) September 14, 2025

Las selecciones de flag football femenil y varonil se quedaron con el oro en una atípica situación que aconteció en el corazón de Panamá. La fuerte lluvia que cayó en Penonomé impidió que la jornada final del torneo se llevara con normalidad, dejando a México con el título en ambas ramas.

La IFAF decidió darle el oro a la selección femenil de México pese a que no pudieron terminar su final ante Canadá. Al momento en el que se detuvo el encuentro el marcador iba 12-0 en favor del conjunto tricolor, con esto como referencia, el comité organizador decidió darle el campeonato al equipo que lidera la quarterback Diana Flores.

¡Oro para México! 🥇🇲🇽🏆🇺🇸

La Selección Mexicana Varonil compartirá el primer lugar del Campeonato Continental de IFAF tras no haber podido disputar la final contra USA por mal clima. pic.twitter.com/RkRecYudEw — NFL México (@nflmx) September 14, 2025

Lee también Diana Flores revela la clave del bicampeonato mundial de México en flag football; apuntan por hacer un gran papel en LA 2028

El aguacero que cayó en Penonomé no paró e impidió que la final entre México y Estados Unidos de la rama varonil se disputase, lo que tuvo como resultado un doble campeón en un torneo clave en el calendario de la disciplina, ya que había boletos en juego para el Mundial de Flag Football del 2026.