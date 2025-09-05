Más Información

Arturo Elías Ayub lleva de sorpresa a Osmar Olvera y la selección femenil de flag football a México Siglo XXI; fueron ovacionados en el Auditorio Nacional

México Siglo XXI concluyó con la participación del empresario quien le dio una enorme sorpresa al público presente en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Luego de escuchar durante poco menos de una hora vida y obra de Serena Williams, parecía imposible sorprender aún más a los asistentes al evento. Sin embargo, Elías Ayub sacó un par de ases debajo de su manga para provocar la euforia total en el Coloso de Reforma.

Osmar Olvera y la selección mexicana de flag football femenil subieron al escenario del Auditorio Nacional como la gran sorpresa de Elías Ayub. Luego de sus campeonatos mundiales en sus respectivas disciplinas, el público mexicano se entregó en aplausos a sus atletas nacionales.

“Hace un mes competí en cinco pruebas, la idea era traerme cinco medallas y traje cuatro de plata y una de oro”, mencionó Olvera ante el júbilo de los asistentes. “Lo que siempre pienso antes de subirme al trampolín y de subirme a las escaleras me voy repitiendo que soy el mejor, que estoy listo y entrené para esto”, añadió.

Diana Flores, quarterback de la selección femenil de flag football, tomó la palabra en el foro para hablar de la importancia del deporte. “Es el medio que nos da a cada uno de nosotros para trascender más allá del campo. Si pudiéramos darles un mensaje, es que no se rindan, sueñen en grande y que trabajando en equipo todo se vuelve realidad”, declaró Flores.

Con una enorme ovación, los deportistas fueron despedidos por los asistentes al Auditorio Nacional, quienes no esperaban ver a los atletas mexicanos del momento.

