Ensordecedora fue la ovación que recibió la extenista estadounidense Serena Williams por parte del público presente en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. La leyenda del deporte blanco estuvo presente en México Siglo XXI, evento para becarios de la Fundación Telmex.

La hoy emprendedora de 43 años estuvo acompañada en el escenario por el periodista Alberto Lati con quien se abrió en una introspectiva de su vida deportiva y profesional. El comunicador llevó la charla con la multimedallista olímpica a tópicos dirigidos para la particular audiencia en la capital del país.

Williams habló de sus inicios junto a su hermana Venus hasta la vida después del tenis, pasando por temas como la salud mental del deportista, la mentalidad ganadora y su sorpresiva participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX junto al rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Luciendo un elegante vestido color magenta y unos grandes tacones que más tarde acapararían las miradas, Williams se presentó en el Auditorio Nacional con el porte de una mujer exitosa, una mujer que conquistó y sigue conquistado al planeta entero.

Jugó con Arturo Elías Ayub

Como es costumbre en México Siglo XXI, el deportista invitado interactuó con Arturo Elías Ayub en el escenario. Esta vez fue colocada una red de tenis y con unas paletas de pádel se dispusieron a jugar, pese a la dificultad que representa moverse con tacones puestos.

En un largo punto, para ser solo una exhibición, Williams logró vencer al empresario. Señalando a sus tacones, la extenista celebró con un divertido baile hasta que el mexicano interrumpió su felicidad para retarla a un punto más.

Con una apretada sonrisa, Williams aceptó y cayó para el goce de Arturo Elías Ayub, quien celebró como si hubiera ganado una final de Grand Slam.

