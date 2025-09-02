Venus Williams queda eliminada del US Open tras perder en dobles femeninos ante Taylor Townsend

El primer torneo de Grand Slam de Venus Williams en dos años terminó el martes, cuando la veterana y Leylah Fernández cayeron en los cuartos de final de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos ante Taylor Townsend y Katerina Siniakova, la dupla favorita, por 6-1, 6-2.

Cuando el partido terminó después de 56 minutos en el Estadio Louis Armstrong, Williams sonrió mientras caminaba hacia la red para estrechar la mano de Siniakova y luego abrazar a Townsend. Miles de espectadores se levantaron para dar a Williams una ovación.

Townsend y Siniakova se unieron en el aplauso a Williams.

"Crecer viendo a Venus y (su hermana) Serena, para mí y mi hermana fue una inspiración", rememoró Townsend. "Fue un honor compartir la cancha hoy".

Siniakova consideró a Williams "una leyenda" y dijo que fue "un privilegio" jugar contra ella.

La estrella de 45 años fue eliminada antes en la primera ronda tanto de individuales —cayendo ante Karolina Muchova en tres sets— como de dobles mixtos. Estuvo fuera de competición durante 16 meses hasta que regresó a jugar en un torneo en Washington en julio.

Su certamen más reciente del Grand Slam había sido el Abierto de Estados Unidos de 2023.

"De lo que estoy más orgullosa es que no es fácil salir del banquillo. Realmente no lo es, y nunca había tenido un descanso tan largo. Trajo nuevos desafíos para los que no estaba preparada de muchas maneras", expresó Williams. "Así que estoy muy orgullosa de que... me mantuve fiel a mí misma. No intenté jugar de otra manera. No intenté jugar a lo seguro.

"Fui por ello, y así soy yo. Voy por ello. Cuando haces eso, suceden cosas buenas. Quizás no lo logré esta vez, pero sé quién soy, y sé que puedo trabajar una vez que tenga una pequeña oportunidad".

Dijo que no estaba segura de sus planes futuros, pero dio a entender que planea jugar de nuevo.