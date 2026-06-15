SpaceX ha logrado oficialmente la mayor salida a bolsa de la historia, convirtiendo a Elon Musk en el primer billonario del mundo. La empresa, que actualmente registra pérdidas, apuesta a que los centros de datos de IA en el espacio pueden ser rentables, y que Musk es el hombre indicado para lograr esta hazaña. Pero, ¿qué están comprando realmente los inversores? Jorge Suárez-Vélez, economista y analista financiero, nos habla al respecto.

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