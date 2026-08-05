Ciudad del Vaticano.- El Vaticano anunció el miércoles que el papa León XIV hará su primer viaje a Latinoamérica como pontífice en noviembre, en su regreso a una región donde pasó gran parte de su ministerio, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El viaje, que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre, incluirá paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en Perú.

La visita es especialmente significativa por los vínculos de larga data de León XIV con Perú. El primer papa nacido en Estados Unidos pasó décadas allí como misionero y responsable de su Iglesia y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además, tiene la ciudadanía peruana.

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Se espera que su regreso a Chiclayo, la diócesis que dirigió antes de su elección como máximo líder de la Iglesia católica, sea uno de los momentos clave del viaje.

León también visitará Argentina, la patria de su predecesor. Pese a las reiteradas invitaciones, el difunto Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, nunca regresó a Argentina durante sus 12 años de en el cargo.

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Primera visita del papa León XIV a Latinoamérica

El Vaticano señaló que León estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 de y en Perú del 11 al 17. Más adelante se hará público un itinerario detallado.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, expresó la oficina del presidente Javier Milei en un comunicado.

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El comunicado señala que el gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar la visita papal. "La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”, señala el comunicado.

El viaje a América Latina seguirá a la visita de León a Francia, del 25 al 28 de septiembre, su primer viaje al país como Papa y parte de un calendario de viajes cada vez más activo en los primeros meses de su pontificado.

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