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Nueva York.— Disclosure day, de Steven Spielberg, anunciada como su primera película taquillera de verano en años, se estrenó con 44 millones de dólares en los cines de Norteamérica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.
El filme se estrenó en gran medida como se esperaba y recaudó 92.9 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana.
Eso fue suficiente para darle a Spielberg, de 79 años, quien concibió la historia de la película, su mejor fin de semana de estreno para una cinta original, sin ajustar por inflación.
Por supuesto, Spielberg es el padre del taquillazo moderno. Pero Disclosure day (El día de la revelación), estrenada por Universal Pictures, es su primera película veraniega en 10 años.
Y se estrenó en un mundo cinematográfico muy distinto del que alguna vez recibió a Jaws o Jurassic Park. Su competencia más cercana fue el éxito indie de terror Obsession, dirigido por el youtuber y ahora cineasta Curry Barker, quien tiene 50 años menos que Spielberg.
“Funcionó de manera muy, muy uniforme en todo Estados Unidos y Canadá”, comentó Jim Orr, jefe de distribución de Universal.
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“No se percibió como una película de grandes mercados costeros. Conectó con todo el mundo”.
Aunque cabía esperar que un partido muy visto de las finales de la NBA deprimiera la venta de entradas, al menos en Nueva York, Orr señaló que no hubo una caída perceptible en las cifras de taquilla de la ciudad el sábado por la noche.
Después de que la Generación Z impulsó la asistencia al cine durante las últimas semanas, un público ligeramente mayor impulsó el interés por Disclosure Day.
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Aproximadamente el 41% de los espectadores tenía 45 años o más.
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