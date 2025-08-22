Diana Flores revela la clave del bicampeonato mundial de México en flag football; apuntan por hacer un gran papel en LA 2028

Trabajo en equipo. Esa fue la clave para que la Selección Mexicana de Flag Football Femenil lograra, con 28 segundos en el reloj, liderar una ofensiva que terminó dándoles el bicampeonato mundial de la especialidad en los World Games.

Chengdu, una gran urbe china, fue testigo de la capacidad y talento que tiene México en la disciplina que debutará en el programa olímpico de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Diana Flores, quarterback de la escuadra tricolor, destacó el compromiso que hay en el representativo, desde jugadoras hasta el staff de coacheo.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que hizo cada una de mis compañeras dentro del campo, de los coaches”, aseguró Flores durante la aparición que tuvo la selección en GAMERGY CDMX. “Esos últimos segundos justamente son el reflejo perfecto de lo que es un verdadero trabajo en equipo, de la que es confiar a ciegas en cada una de las jugadoras, en la estrategia, los coaches y sobre todo no perder la fe”, añadió.

Con cinco segundos en el reloj y con el mismo número de yardas separándolas de la zona de anotación, las mexicanas — comandadas por Flores — lograron el touchdown que les dio el título. El pase de la mariscal de campo encontró sola a Victoria Chávez, quien logró la recepción más importante de su carrera.

“Es uno de los momentos más bonitos que he vivido y lo voy a recordar siempre”, confesó Chávez. “Durante la jugada, cuando el balón venía a mis manos, la verdad es que no pensé mucho. Mantuve la cabeza fría, atrapé el balón y ya después tocaba ver cómo íbamos a festejar. En mi cabeza había planeado un festejo para ese momento, pero cuando pasó solo quise llorar de la emoción”, agregó.

México llegará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con una enorme oportunidad de conseguir una medalla, al ser bicampeonas mundiales y potencia en flag football femenil. “Nos hace soñar más grande que nunca”, mencionó Flores sobre su estaría de favoritas al oro olímpico en 2028.

“México es potencia y esas medallas mundiales van a seguir cayendo en nuestro país. Tenemos que empezar a construir esa medalla olímpica, porque se habla de Los Ángeles 2028 pero eso (la obtención del oro) empieza ya. No me voy a cansar de decirlo, es un trabajo que nos corresponde a todos”, concluyó.

Las mexicanas fueron recibidas de manera muy calurosa por aquellos que las reconocieron en GAMERGY CDMX, un evento totalmente dedicado a los eSports, que encontró espacio para darle recibimiento a las bicampeonas mundiales. Flores confesó que aún no reciben invitación para visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero están abiertas a presumir su medalla con la mandataria.

