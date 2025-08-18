La heroica victoria en casa del Espanyol ante el Atlético de Madrid fue atestiguada por un aficionado muy peculiar que celebraba con cervezas en la zona de palcos del RCDE Stadium, ubicado en Cornella.

Aquel musculoso fanático llamó la atención de aquellos que estaban cerca. Pese a que pertenece a aquellos que llaman “soccer” al futbol, J.J. Watt disfrutó al máximo la experiencia del futbol español.

El tres veces Mejor Defensivo de la NFL (2012, 2014 y 2015) y futuro miembro del Salón de la Fama es accionista de Velocity Sports Limited, grupo que adquirió al club catalán hace poco más de un mes.

La leyenda del futbol americano publicó una foto en sus redes sociales en donde se muestra celebrando la victoria de los Pericos. "Esta noche vimos lo mejor de los Pericos. Vimos lo que se puede lograr cuando el equipo y la afición se unen. Un solo latido. Una sola misión", escribió el estadounidense en un perfecto español. “Habrá muchas más cervezas en el futuro”, añadió.

El egresado de la Universidad de Wisconsin mencionó que no podrá volver a la casa del Espanyol hasta febrero del 2026 debido a la temporada de la NFL. A pesar de tener tres años retirado, Watt sigue ligado a la NFL como analista para la cadena CBS.