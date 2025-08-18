Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato ante Dominik Mysterio; se medirán en mano a mano en Worlds Collide

El Hijo del Vikingo ya conoce al que será su próximo retador al Megacampeonato de Lucha Libre AAA. El luchador mexicano deberá defender su título en un evento de WWE ante uno de sus elementos más populares.

Tras la exitosa defensa en Triplemanía XXXIII, el gladiador poblano será parte de la lucha estelar del evento Worlds Collide en donde se medirá a Dominik Mysterio, actual campeón Intercontinental de la WWE. Fue el propio Heredero del 619 el que lanzó el reto, luego de que la intervención de AJ Styles le costara la lucha por el campeonato mundial de la promotora mexicana.

Esto no se podía quedar así… Dominik Mysterio vs. El Hijo Del Vikingo por el Megacampeonato de @luchalibreaaa en Las Vegas 🔥 nos vemos el 12 de septiembre en #WorldsCollide, boletos a la venta este viernes.@wwe pic.twitter.com/q7w4fCFks5 — WWE Español (@wweespanol) August 18, 2025

“¡Hijo del Vikingo te veré en Worlds Collide!”, lanzó el estadounidense quien fue interrumpido por su papá, Rey Mysterio quien procedió a burlarse de su derrota: “¿Qué pasó con el mejor Mysterio del mundo? ¿No que no ocupabas suerte?”.

“No la necesito, fue culpa de AJ (Styles). ¡Soy el mejor Mysterio!”, aseguró Dirty Dom, quien procedió a marcharse lastimado y herido en el orgullo tras la derrota en la Arena Ciudad de México.

La segunda edición de Worlds Collide como evento colaborativo entre WWE y Lucha Libre AAA se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre en el Cox Pavilion del Thomas & Mack Center, ubicado en la Universidad de Las Vegas, Nevada.