Hijo de Dr. Wagner Jr. se proclama nuevo campeón Latinoamericano de Triple A; "esto es para México, mi familia y mi legado"

Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a El Mesías para convertirse en el nuevo Campeón Latinoamericano de Lucha Libre AAA. El continuador del Legado Wagner dio cuenta del luchador boricua en su debut en Triplemanía.

Con su padre — Dr. Wagner Jr — en ring side, el mexicano tuvo que combatir prácticamente en desventaja ya que El Mesías fue acompañado en todo momento por Dorian Roldán, líder de El Ojo, facción que ha aterrorizado al elenco de Triple A en el último año.

¡Los ánimos se están encendiendo! 😰



📺 EN VIVO en: https://t.co/pCRuAFRbJk.#Triplemania Ciudad de México. pic.twitter.com/aR2HEznKyN — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 17, 2025

Con la Arena Ciudad de México totalmente entregada a su causa, Hijo de Dr. Wagner Jr. conectó el Wagner Driver para dar cuenta del monarca Latinoamericano y hacerse con su primer campeonato como miembro de Lucha Libre AAA.

Lee también México vence a Puerto Rico en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; par de cuadrangulares de Gregorio Madrid mantienen con vida a la novena tricolor

“Esto es para mi México, para mi familia, pero sobre todo para mi gran legado. ¡Viva México!”, dijo el continuador del Legado Wagner tras una de las victorias más importantes de su carrera profesional.