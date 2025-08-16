Más Información
Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros
Las gemelas Mia y Lia Cueva se proclamaron como la dupla campeona en el trampolín sincronizado de tres metros en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay 2025.
Con un puntaje de 289.32 puntos, las mexicanas se colgaron el oro, imponiéndose a la pareja estadounidense conformada por Sophia Verzyl y Anna Kwong que sumaron 274.50 unidades y las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida que se quedaron con el bronce gracias a sus 222.36 puntos.
Las hermanas Cueva Lobato conquistaron el decimotercer oro para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. México suma — al momento de esta victoria — 55 metales en total y se mantiene en el Top 5 por detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile.