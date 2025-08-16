Undertaker y Shawn Michaels son captados en Ciudad de México; estarán en la Triplemanía XXXIII

Los miembros del Salón de la Fama de WWE, The Undertaker y Shawn Michaels fueron captados en Ciudad de México horas antes de la edición 33 de Triplemanía. Los exluchadores están en nuestro país como parte del acuerdo de la empresa estadounidense con Lucha Libre AAA.

Con gafas de sol y la cabeza cubierta, Mark Calaway — quien personifica a The Undertaker — fue visto a las afueras del hotel JW Marriot de la capital mexicana, al igual que Michaels. Tras su retiro de los encordados, ambos han trabajado con WWE de manera ininterrumpida como parte del equipo creativo de la compañía.

Este sábado se llevará a cabo Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México, al norte de la capital. El cartel incluye a elementos de WWE como Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano, quienes estarán en un cuadrangular por el Megacampeonato de Lucha Libre AAA que ostenta Hijo del Vikingo.

Otros elementos como Finn Bálor, J.D. McDonagh, Raquél Rodríguez, Roxanne Pérez, Natalya y Lola Vice estarán dentro de la cartelera. Los mexicanos Ángel y Berto — miembros de la dinastía Garza — defenderán los Campeonatos de Pareja de Lucha Libre AAA ante Psycho Clown y Pagano.