WWE firma a nueva estrella mexicana para sus eventos; ya presume su mercancía en su sitio web

La lucha libre mexicana sigue ofreciendo, en este 2025 muchas sorpresas para sus seguidores, quienes han visto en los últimos meses a varios estetas salir del país y triunfar en el extranjero.

Gran parte de esta internacionalización se debe principalmente a la adquisición de Triple A por parte de WWE, empresa que apostó por la histórica promotora mexicana para acercarse al público global.

Con ese movimiento, varias figuras mexicanas han tenido la oportunidad de mostrarse en el ring más importante, una lista que sigue en aumento y que, previo a Triplemanía 33, sumó nuevo talento.

Se trata de Microman, mini estrella de los cuadriláteros, quien de manera sorpresiva estrenó hace unas horas mercancía oficial en la tienda de WWE, lo que confirma su llegada a la empresa norteamericana.

La imagen del luchador, quien tuvo un paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre, aparece por el momento en camisetas, mientras los fans esperan que pueda participar en el evento de Triple A y, desde allí, ganar protagonismo en Estados Unidos.

Además de Microman, otras estrellas que parecen tener un acuerdo con la compañía dirigida por Triple H serían Lady Flammer, Niño Hamburguesa, Faby Apache, La Parka y El Mesías.