Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX; HOY viernes 15 de agosto

La Liga MX inaugura la Jornada 5 del Apertura 2025 con dos partidos que prometen goles y emociones, con equipos que tras un arranque dudoso, necesitan sumar puntos sí o sí.

El primer choque será el Puebla que recibe al San Luis, en el estadio Cuauhtémoc, en punto de las 7:00 pm, hora del Centro de México.

El equipo local, viene de sufrir una escandalosa goleada ante los Tigres, 7-0, y en el presente torneo ocupan el decimosexto lugar de la clasificación general, por lo que hoy buscarán ganar ante su afición.

Por su parte, San Luis se querrá reponer de la derrota vivida en casa (2-1) ante Cruz Azul, donde además les expulsaron a su delantero, Joao Pedro Galvo.

Finalmente, al término de ese partido, a las 21:05 horas, Necaxa y León se verán las caras en el estadio Victoria, en Aguascalientes.

Los dirigidos por Fernando Gago tiene cinco puntos tras cuatro juegos, por lo que hoy será un escenario favorable para ellos para sumar de tres. Sobre todo ante un equipo visitante que no ha encontrado su mejor versión.

Pues James Rodríguez y compañía acumulan apenas tres unidades. Hoy, lejos de casa, pelearán para salir del fondo de la tabla, donde se sitúan en la decimoquinta posición.

¿Dónde ver los partidos de hoy en la Liga MX?

Puebla vs San Luis: 7:00 pm, por TV Azteca

Necaxa vs León: 9:05 pm, por TV Azteca, VIX y Claro Sports.

