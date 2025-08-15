Más Información

Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX; HOY viernes 15 de agosto

Liga MX: ¿Cuáles partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

Premier League: Horario y dónde ver EN VIVO el partido inaugural de Liverpool vs Bournemouth

David Patiño aplaude la posibilidad de enfrentar rivales fuertes previo a la Copa del Mundo

Gala Montes se transforma en boxeadora y lanza reto a Alana Flores; “Me comprometí” para ganar en Supernova

El campeón defensor del futbol inglés regresa a Anfield para iniciar la campaña 2025-2026 ante el AFC Bournemouth. Liverpool tendrá la responsabilidad de continuar la tradición de la Premier League de disputar el primer choque de la nueva temporada.

Enfrente estará un plantel visitante renovado, que además cuenta con el mexicano, Aunque aún no se sabe si tendrá minutos.

El mexicano Julián Araujo debutó en la Premier League con el Bournemouth
¿A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs Bournemouth?

El pitazo inicial está pactado a las 13:00 horas (Horario del Centro de México), y se podrá disfrutar a través de las señales de Caliente TV y Canal FOX.

FOTO: AP - Mohamed Salah impone récord de goles con el Liverpool
Se debe recordar que los 'Reds' tuvieron uno de los mejores mercados de fichajes de todo el futbol europeo. Con fichajes como el de Jeremie Frimpong y por su puesto el ex Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

Pinta para ser un partido lleno de emociones en un estadio con mucha tradición como Anfield. Ya se verá si el campeón de la temporada pasada logra imponer la localía y empieza la liga con el pie derecho.

Foto: EFE
