Chino Huerta enfrentará a Orbelín Pineda por un lugar en la Conference League; conoce la fecha

¡Duelo de mexicanos! César Huerta y Orbelín Pineda se estarán midiendo por un boleto a la fase de grupos de la UEFA Conference League, cuando el Anderlecht y el AEK Atenas se midan en la ronda previa para saber qué equipo clasifica.

No hay nada más emocionante para la afición tricolor que ver a dos de sus representantes en un escenario europeo. La mala noticia es que solamente uno podrá avanzar a la siguiente fase del torneo.

Chino Huerta y el Anderlecht se midieron en la tercera ronda de clasificación al Sheriff Tiraspol, ganando el duelo de ida 3-0. En el segundo duelo, el mexicano regresó a la titularidad y disputó un total de 71 minutos.

El cuadro belga y el moldavo empataron 1-1, pero el global de 4-1 le dio el pase al mexicano y compañía, que están cerca de meterse a la fase de grupos de la Conference League.

Por su parte, el AEK Atenas y Orbelín Pineda sufrieron para poder avanzar. Los griegos enfrentaron al Aris Limassol de Chipre, empatando 2-2 en el primer juego y llevando el segundo duelo hasta los tiempos extras.

Ya en el agregado, el equipo del mexicano encontró la victoria gracias a los goles de Dereck Kutesca y de Luka Jovic, para imponerse 3-1. Pineda disputó 73 minutos y tuvo un desempeño discreto.

¿Cuándo juega el Chino Huerta vs Orbelín Pineda en la Conference League?

Después de lograr avanzar a la repesca, los seleccionados mexicanos se medirán en dos duelos para definir al equipo que estará en la fase de grupos de la siguiente edición de la Conference League.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el viernes 29 de agosto, un días después de haber definido a todos los participantes.

Repesca ida

Anderlecht vs AEK Atenas | Jueves 21 de agosto | Horario por definir

Repesca vuelta

AEK Atenas vs Anderlect | Jueves 28 de agosto | Horario por definir