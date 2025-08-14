José Juan Macías está cerca de firmar como refuerzo de los Pumas, un movimiento que ha causado revuelo en redes sociales. David Faitelson considera que la posible llegada del ex de Chivas es faltarle el respeto a la cantera del club universitario.

Los aficionados auriazules han expresado su preocupación de firmar a un futbolista que suma alrededor de un año sin jugar de forma profesional, pero periodista deportivo fue más severo con su crítica respecto a la posibilidad de ver a Macías como futbolista de Pumas.

"De alguna u otra manera, el que Pumas considere firmar a JJ Macías es otro duro golpe a la cantera universitaria", escribió en su cuenta de X el comentarista de TUDN.

Con 25 años, Macías está buscando una nueva oportunidad para poder retomar su carrera futbolística, la cual había pausado después de su última aventura en la Liga MX con Santos.

El canterano de Chivas comenzó a posicionarse como un delantero "matón" desde sus primeros minutos con el club, pero su punto más álgido fue su paso por el León, donde anotó 19 tantos y dio muestra de su gran talento.

Regresó al Rebaño Sagrado para ser el '9' titular del equipo, donde también tuvo un buen rendimiento e incluso se fue al Getafe de España para probar suerte en el Viejo Continente, aunque no le fue de lo mejor por las lesiones, que han sido su terror dentro de su carrera.

Las peores lesiones de JJ Macías fueron las dos roturas de ligamento cruzado que sufrió con Chivas, pero las lesiones musculares también le han mermado su carrera futbolística. En total, el atacante se ha perdido alrededor de 500 días por lesión.