Hace unas horas, David Faitelson sorprendió a sus seguidores al aparecer en un evento llamado Supernova Orígenes, cuyo principal atractivo es el enfrentamiento de influencers en un ring, bajo las reglas del boxeo.

La aparición del famoso comunicador de Televisa, quien fue el encargado de conducir la previa, generó de inmediato todo tipo de opiniones en redes sociales, plataformas en las que días atrás había criticado ese tipo de espectáculos, así como a sus participantes y aficionados.

Lee también Diego Cocca aterriza en Guadalajara para ser presentado con Atlas”; “Es un sueño estar de regreso en casa”

Las palabras de Faitelson, conocido por su estilo polémico, fueron recordadas por Marc Crosas, su compañero en TUDN, quien lanzó una indirecta dirigida a David.

“Con dinero baila el perro. ¿O cómo era el dicho, David?”, escribió el exfutbolista al compartir unas imágenes del evento, mismas que no tardaron en recibir respuesta por parte del exconductor de ESPN.

Lee también FIFA saca a la venta boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

“Pues será en tu educación. Más bien, me adapto a los tiempos y entiendo que se trata de un espectáculo surgido a raíz de la decadencia del boxeo, como tú lo haces en la Kings League… Y bueno, yo seré un ‘perro que baila con dinero’ y tú un futbolista mediocre que vino a cambiar espejitos por oro…”, respondió Faitelson.

El cruce entre ambos generó que los usuarios recordaran las veces que Faitelson ha cambiado de parecer, provocando burlas hacia la ahora estrella de TUDN.