Diego Cocca aterriza en Guadalajara para ser presentado con Atlas”; “Es un sueño estar de regreso en casa”

Diego Cocca está de regreso en nuestro país para vivir una nueva experiencia como director técnico.

El estratega porteño aterrizó, durante la mañana de este jueves, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Argentina.

De inmediato, tomó un nuevo vuelo con destino a Guadalajara, donde será presentando en las próximas horas con el Atlas.

El extimonel de la Selección Mexicana llegó a la capital de Jalisco y platicó con EL UNIVERSAL Deportes sobre lo que significa volver al equipo con el que conquistó un bicampeonato.

“Es un sueño estar de vuelta en casa. [Estoy] contento y con muchas ganas porque es una institución a la que quiero mucho. Cuando me hablaron, no dudé ni un segundo”, declaró en entrevista exclusiva a este diario.

El originario de Buenos Aires será el encargado de tomar las riendas de los Rojinegro, tras la sorpresiva salida de Gonzalo Pineda.

Diego Cocca reconoció que su principal objetivo en su segunda etapa al frente de los Zorros será guiarlos al sitio donde merecen estar.

“Soy consciente del momento futbolístico que está atravesando el equipo, pero vengo con mucha fe de mejorar. Hay un buen plantel, estoy convencido de que se puede jugar mejorar y queremos llevar al Atlas a otro lugar, no en el que está ahora”, aceptó.

“Es un sueño estar de regreso en casa” 🤩



De igual forma, aprovechó para mandarle un mensaje a la afición rojinegra que ya espera su presentación oficial.

“Necesitamos que nos vayan a alentar al Jalisco. Estoy muy feliz de volver a mi club, a mi casa y que esto sea una energía positiva para todos”, manifestó Diego Cocca con una enorme sonrisa.

El argentino estará viviendo su tercera etapa con el Atlas. La primera fue como futbolista y la segunda como director técnico.

Al frente de los Rojinegros, el porteño conquistó los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022, logrando el bicampeonato.

Además, rompió la larga racha negativa de 70 años sin que los Zorros pudieran levantar un título del futbol mexicano.