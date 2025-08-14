Gerardo Galindo cree que Javier Aguirre es la “solución” para la Selección Mexicana; lanza pronóstico para el Tri en el Mundial 2026

El Tricolor se encuentra a 301 días de iniciar su participación en la Copa del Mundo 2026.

Para tener una actuación más que destacada, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol apostaron por darle las riendas al experimentado Javier Aguirre.

Según Gerardo Galindo, la decisión fue adecuada.

“Se recurre a la misma solución para poder salir de un problema; no hay que buscarlo, mejor hay que pensar en lo que ya dio resultado en algún momento. Es de los mejores entrenadores en México, por la experiencia que tiene. Se necesita un buen manejo de grupo y él lo tiene, lo ha demostrado toda su vida; puede ser una solución”, señaló el Gerry.

El exjugador del Tricolor también considera importante que el Vasco Aguirre tome el control ahora, con mayor experiencia.