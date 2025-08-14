Gerardo Galindo critica falta de ascenso y descenso; pide que la Liga MX regrese a jugar torneos de Conmebol

Ya se cumplieron cinco años desde que los directivos del futbol mexicano decidieron erradicar el ascenso y el descenso.

Desde entonces, la promesa de regresar ese formato de competencia ha quedado en el tintero, situación que ha generado preocupación y malestar en el balompié nacional.

Con la experiencia de haber sido parte de aquel histórico equipo de los Xolos de Tijuana que consiguió subir de categoría en 2011, Gerardo Galindo cree que es fundamental que se vuelva a instaurar ese sistema.

“Es difícil que un futbolista se levante todos los días sin un objetivo. Para los equipos de la Liga de Expansión, el objetivo final es el ascenso. Sí, hay dinero, pero esto no cubre toda esta parte emotiva y de ilusión de poder ser jugador de Primera División. Hoy en día, no hay ese sueño. [Además], limita mucho el desarrollo del jugador mexicano, estamos perdiendo mucho talento”, sentenció, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Otra situación por la que se suele criticar a la Liga MX es la falta de roce internacional.

Han pasado nueve años desde que un equipo de México disputó la Copa Libertadores y 17 desde la última participación en la Sudamericana.

El Gerry tuvo la oportunidad de participar en ambos torneos; incluso, disputó la final de la Sudamericana 2005, donde los Pumas perdieron con el Boca Juniors.

Con esa experiencia, el exfutbolista considera que es necesario que el balompié mexicano vuelva a jugar estos torneos de la Conmebol, en vez de buscar más enfrentamientos con la Major League Soccer. Miguel Flores Pineda