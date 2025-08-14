NFL: Karol G se presentará en el show de medio tiempo del juego en Brasil entre Chiefs y Chargers; será transmitido gratis por YouTube

La NFL anunció que la cantante colombiana Karol G se presentará en el show de medio tiempo del juego entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles este viernes 5 de septiembre en São Paulo, Brasil.

Este será el segundo juego oficial de la NFL en tierras brasileñas, luego de que los Eagles de Filadelfia y los Packers de Green Bay se enfrentarán en la Arena Corinthians. En esta misma sede se verán las caras los rivales del oeste en la Conferencia Americana.

Lee también Horarios y canales para ver EN VIVO el debut de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas este jueves 14 de agosto; enfrentarán a Asia Pacífico

Por primera vez en la historia, la NFL transmitirá de manera gratuita, y en exclusiva, un partido de temporada regular a través de YouTube. En vías de tener un mayor alcance, en específico con la afición latinoamericana, eligieron a la artista colombiana para su espectáculo de medio tiempo.

“Es un honor formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los aficionados de todo el mundo”, declaró Karol G.