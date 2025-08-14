Horarios y canales para ver EN VIVO el debut de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas este jueves 14 de agosto; enfrentarán a Asia Pacífico

México hará su debut en la edición 2025 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Beisbol, que se celebra en Williamsport, Pensilvania. El torneo, que comenzó el miércoles 13 de agosto, verá por primera vez a la novena tricolor en acción.

El Swing Perfecto de la ciudad de Chihuahua representará al beisbol nacional este año luego de vencer a la Liga de Matamoros A.C. en la Serie Nacional de Ligas Pequeñas. Su primer encuentro será ante el representativo Asia Pacífico (China Taipéi) que este 2025 está conformado por el equipo Tung-Yuan.

¿Dónde ver EN VIVO el debut de México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Beisbol hoy jueves 14 de agosto?

La novena mexicana hará su debut este jueves en un juego contra Asia Pacífico que será transmitido en televisión de paga y servicio de streaming.

México vs Asia Pacífico