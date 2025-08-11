La NFL invade CDMX: así será el regreso de la NFL Experience; todo lo que debes saber

El ansiado regreso de la NFL está a la vuelta de la esquina y la liga tiene preparado un evento imperdible en la Ciudad de México para todos los amantes del futbol americano, en el cual podrán disfrutar con pantallas gigantes la proyección en vivo del inicio de la temporada 2025-26 y aprovechar actividades interactivas con desafíos típicos de la NFL en un ambiente digno de un 'tailgate' de cualquier estadio en Estados Unidos.

La NFL Experience se llevará a cabo en las instalaciones del Frontón Bucareli desde el jueves 4 de septiembre con el juego inaugural entre los Eagles de Filadelfia y los Cowboys de Dallas, y durará hasta el 7 de septiembre.

A través de un comunicado, la NFL anunció que la "NFL Experience Mexico presentado por Banorte llega en un momento en que la base de aficionados de la NFL, cercana a los 40 millones en todo el país, continúa creciendo a un ritmo récord. Más allá de NFL Experience Mexico, la Liga se compromete a expandir el deporte en todo el territorio, conectando con sus aficionados a lo largo de todo el año a través de sus socios, programas e iniciativas, incluyendo eventos comunitarios y el programa de NFL Flag".

¿CÓMO ASISTIR A LA NFL EXPERIENCE EN CDMX?

Por si hiciera falta un ingrediente más para hacer especial e imperdible este regreso de la NFL a la capital del país, el evento será gratuito. Sin embargo, para asistir, deberán llevar a cabo los siguientes pasos:

Los fans deben registrarse en NFL.com/onepass/mx o a través de la aplicación de NFL OnePass (disponible en iOS y Android) para asegurar su asistencia.

Ubicación: Frontón Bucareli: Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, México

Horarios:

Jueves, 4 de septiembre - 4-10 PM hora local

Viernes, 5 de septiembre - 4-10 PM hora local

Domingo, 7 de septiembre: 10AM-10 PM hora local

Así, la Ciudad de México se une a ciudades como Manchester, Reino Unido; Berlín, Alemania; Madrid, España; Rio de Janeiro, Brasil; Toronto, Canadá; y Brisbane, Australia, como las sedes de la NFL Experience para disfrutar el comienzo de la temporada.

En el Frontón Bucareli, además de disfrutar los partidos, los aficionados podrán encontrarse con una zona de equipos, donde habrá "activaciones exclusivas que ofrecerán distintos Clubes de la NFL para los fans", o un Museo de la NFL donde encontrarán "memorabilia oficial y cascos de los 32 equipos acompañados por un relato de la historia de la NFL y del futbol americano en el país. Además, podrás fotografiarte con el trofeo más codiciado: el trofeo Vince Lombardi".