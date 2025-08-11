¿Cómo van los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol? El panorama para los 12 equipos participantes, hoy 11 de agosto

El primer playoff en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) llegaron a su primera pausa tras los dos primeros compromisos. Una docena de organizaciones buscan su lugar en la Serie del Rey en la campaña que celebra el centenario del circuito.

Lunes de Clubhouse 📺



Todo el análisis del arranque de los Playoffs te esperan a las 3:00 PM en nuestras plataformas y HiSports #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/oWzHtBmFvP — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 11, 2025

Las tres series en la Zona Sur tienen a los equipos mejor posicionados con ventaja tras los dos primeros choques. Los Diablos Rojos del México vencieron en el primer par de encuentros en la capital del país al conjunto de los Leones de Yucatán; misma situación que aconteció con Guerreros de Oaxaca, quienes dieron cuenta dos veces del Águila de Veracruz.

Lee también Pumas deja escapar la victoria ante Necaxa; la falta de contundencia le pasa factura en casa

En la tercera serie de la Zona Sur, los Piratas de Campeche mantienen ventaja de 2-0 sobre Pericos de Puebla. Este martes se reanudarán las series en Mérida, Veracruz y Puebla. El pase a la siguiente ronda se conseguirá al llegar a cuatro triunfos por serie y el mejor perdedor se quedará con la cuarta plaza en la antesala de las Finales de Zona.

En el norte la sorpresa la dieron los Charros de Jalisco quienes sacaron dos importantes triunfos en la casa de los Sultanes de Monterrey y viajarán a casa con mira en finiquitar la serie como locales. Acereros de Monclova tiene misma ventaja de dos juegos tras vencer, en casa, a Tecolotes de Dos Laredos. Toros de Tijuana y Algodoneros de Unión Laguna están empatados a un triunfo en su serie, misma que se mudará a la Comarca Lagunera.

Lee también Tigres se queda a un tanto de igualar la mayor goleada en la historia de la Liga MX; Pumas mantiene el honor en solitario

Este martes 12 de agosto se reanudarán las seis series del primer playoff en la LMB. Destacar que en ambas zonas el mejor perdedor de las series se quedará con el cuarto boleto para la siguiente ronda.