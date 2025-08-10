Pumas deja escapar la victoria ante Necaxa; la falta de contundencia le pasa factura en casa

La contundencia sigue siendo su talón de Aquiles. Los Pumas empataron (1–1) con el Necaxa en un tormentoso partido, en el estadio Olímpico Universitario.

La presentación de Keylor Navas en CU no fue como se esperaba. Sus compañeros en la ofensiva quedaron a deber y no redondearon la fiesta que se presentó en las tribunas.

La fuerte lluvia durante el primer tiempo no permitió que se diera el espectáculo deseado por las 34,108 presentes en el inmueble capitalino.

El balón no circulaba correctamente por los charcos en la cancha y hubo demasiadas imprecisiones por parte de ambos equipos.

Aunque, los Pumas eran los que más intentaron generar peligro en la portería rival, pero sin éxito.

La falta de contundencia comenzaba a preocupar y, al mismo, tiempo a desesperar a los aficionados auriazules, quienes no podían entender cómo sus jugadores no se cansaban de fallar frente a la portería del conjunto hidrocálido.

Jorge Ruvalcaba, Guillermo Martínez y Pedro Vite tuvieron las ocasiones más claras de gol, pero ninguno fue capaz de abrir el marcador.

Incluso, el Memote tuvo más de una oportunidad de anotar, pero desperdició cada una de las acciones que se le presentaron.

Ante las fallas del centrodelantero mexicano, los seguidores de Pumas no dudaron en mostrar su inconformidad y lo abuchearon al unísono. Exigieron su cambio en más de una ocasión.

Ante la falta de claridad de los atacantes, Rubén Duarte tuvo que aparecer para romper el cero en CU.

Con un sólido remate de cabeza, tras asistencia de Adalberto Carrasquilla desde el tiro de esquina, el defensa central español consiguió el primer gol (58') en la tormentosa noche.

Parecía que los universitarios tendrían el control del encuentro y que cuidarían su ventaja; sin embargo, en cuestión de minutos, permitieron que les empataran el marcador.

Diego de Buen realizó un estupendo disparo en las inmediaciones del área grande y consiguió la paridad (67'). Nada pudo hacer Keylor Navas ante el derechazo colocado del centrocampista mexicano.

Los ánimos en las gradas se apagaron, hasta que, una jugada en el último minuto dentro del área, devolvió la ilusión.

Pero el árbitro central determinó no señalar el penalti a favor de los locales, luego de revisar la acción en el VAR y la afición estalló con evidente molestia por la polémica decisión.

Los Pumas no pudieron con el Necaxa y dividieron puntos en CU. Ahora, tendrán que pensar en su dura visita al infierno del campeón.