Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España; aseguran que no le contestaron los mensajes

Guillermo Ochoa se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva, ya que con 40 años de edad, no ha logrado encontrar equipo para continuar su trayectoria.

El exjugador del AVS de Portugal, quien salió por la puerta de atrás del equipo luso, ha tenido dificultades en los últimos meses para encontrar un club con miras a llegar en la mejor forma a la Copa del Mundo de 2026.

Ochoa, quien ve cómo el tiempo avanza y la posibilidad de seguir activo se desvanece, habría sido rechazado recientemente por un club que, al recibir la propuesta del mexicano, decidió no contestar.

De acuerdo con información del Periódico de Aragón, el exjugador del América y su representante enviaron una propuesta al Real Zaragoza, de la Segunda División de España, misma que fue ignorada y no recibió respuesta.

El equipo español, que se encuentra en búsqueda de portero, decidió poner en espera la posibilidad de contar con Ochoa, quien sigue buscando un espacio para continuar en el balompié europeo.

El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.

