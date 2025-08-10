Héctor Altamirano contundente ante las pocas oportunidades para entrenadores mexicanos en la Liga MX; "Hay que apoyar a los que están"

El Apertura 2025 de la Liga MX inició con únicamente cuatro entrenadores mexicanos. Atlas, Pachuca, Pumas y Querétaro fueron las organizaciones que decidieron apostar por el mercado nacional, una opción que parece cada vez más compleja para los estrategas del país, quienes han visto reducidos los espacios para trabajar.

Este escenario fue descrito por Héctor Pity Altamirano, exjugador y ahora entrenador, quien pidió al gremio apoyar a quienes actualmente están en la máxima categoría, ya que con un buen desempeño de ellos se abrirán puertas para los demás: “Me gusta que los directivos vean que estamos trabajando y en lucha. Creo que próximamente vendrán nuevas oportunidades. Hoy hay entrenadores jóvenes como Efraín Juárez, con Pumas; Jaime Lozano, con Pachuca y Gonzalo Pineda, con Atlas. Ojalá que les vaya muy bien a ellos para que tengamos más oportunidades”.

El Pity, quien también realiza trabajos de visoría para varios clubes, fue contundente al desmentir la idea de que los entrenadores mexicanos no están preparados. En su opinión, no es necesario presumir sus cursos en redes sociales para tener una oportunidad de trabajar. “Cada uno se vende como quiere. Yo no soy de publicarlo en redes sociales. Que hagas un curso en Europa es para ti, y no necesitas mostrarlo a la gente. Mucha gente usa como excusa que no nos preparamos, pero yo nunca me he sentido ofendido con eso”.

Altamirano, quien compartió que continúa con su preparación constante en México y el extranjero, agradeció la confianza de los directivos para seguir como entrenador y demostrar la capacidad del mexicano. “Me ha tocado invertir en mi carrera. Estoy agradecido con los equipos que me han dado la oportunidad”.