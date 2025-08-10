Héctor Altamirano sobre su paso en Costa Rica; "El ser extranjero pesa y genera presión"

Héctor Pity Altamirano tomó la decisión, en diciembre de 2023, de salir de México y buscar en el extranjero la oportunidad de mostrar su talento como entrenador.

Después de una importante trayectoria como futbolista, el exjugador de equipos como Cruz Azul, Santos Laguna, Querétaro, Tecos y Veracuz, fue anunciado como entrenador en Costa Rica, país en el que dirigió al Herediano, uno de los conjuntos poderosos del balompié tico.

La llegada del mexicano al futbol centroamericano generó de inmediato una gran controversia en el medio local, lo que aumentó la presión sobre su labor, misma que terminó con una marca de 16 victorias en 30 juegos.

“Hay más presión por ser extranjero; ellos piensan que vas a dejar a gente sin trabajo. Al final, es una experiencia padre, tengo la fortuna de tener comunicación con muchos jugadores que dirigí en Costa Rica y eso es gratificante”, comentó en entrevista a EL UNIVERSAL Deportes.

Altamirano, quien estuvo al frente de Querétaro en la Liga MX durante el Apertura 2020, aseguró que buscará volver a los banquillos, y apuntó que lo único que requiere es la confianza de los dirigentes.

“Tengo claro que al lugar donde confíen en mí, voy a ir. Me tocó dirigir al Herediano, hicimos un buen trabajo. He tenido varias ofertas en Costa Rica, Guatemala y Honduras, pero por ahora es importante darse pausas y poner en práctica otras maestrías que tengo en la parte de dirigente, ayudando a conseguir cosas para los jóvenes”, indicó quien en sus tiempos quien fuera canterano de Cruz Azul, y como jugador, se volviera un férreo lateral derecho, con una gran pegada de media distancia.