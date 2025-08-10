Héctor Altamirano sobre Rafael Márquez y su futuro en la Selección Mexicana: "Tener a Javier Aguirre le ayudará y le dará herramientas"

El plan, luego de la Copa del Mundo de 2026, es que la Selección Mexicana sea comandada por Rafael Márquez, histórico jugador del Tricolor, quien actualmente es auxiliar de Javier Aguirre.

Con experiencia como director técnico en las categorías inferiores del FC Barcelona, Márquez se ha ganado la confianza de los dirigentes, quienes con la idea de seguir un proceso rumbo al Mundial de 2030, eligieron al exjugador para, con una nueva generación de futbolistas, buscar hacer cosas importantes en la próxima edición del torneo de la FIFA.

Esa posibilidad fue aplaudida por Héctor Altamirano, exjugador y joven técnico mexicano, quien reconoció en Márquez una gran capacidad, asegurando que al lado de Javier Aguirre podrá adquirir herramientas que no te da ningún curso en el extranjero. “Rafa tiene una gran mentalidad; estuvo en el Barcelona en una época dorada. Seguro que Ricardo La Volpe [como su técnico en la Selección] le dejó importantes enseñanzas, es un perfil interesante. Tener a Javier Aguirre le dará herramientas que no te da ningún curso. Podrá aterrizar sus ideas al lado del Vasco”, mencionó el Pity en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Altamirano, quien ante las pocas oportunidades en México tomó el reto de dirigir en Costa Rica, recalcó la importancia de tener referentes en la etapa como jugador, quienes van compartiendo ideas para ser estratega. “Es muy importante tener una figura al lado. Puedes tener tus ideas, pero entrenadores como Enrique Meza, Ricardo La Volpe, Ignacio Ambriz y Gustavo Matosas te van guiando y mostrando métodos de trabajo que te hacen crecer. Son personas que conoce Rafa y seguro también le han sumado al estilo que quiere manejar”, concluyó.