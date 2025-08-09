Carlos Hermosillo defiende a Nicolás Larcamón; arremete contra Vicente Sánchez

Para Carlos Hermosillo, el estratega Vicente Sánchez no era el indicado para continuar en el “timón” de Cruz Azul porque —si bien conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf— no hay que perder de vista que cayó ante las “Águilas” del América en las semifinales del Clausura 2025.

Una no compensa a la otra. Menos aún porque era un duelo decisivo. Y es que, aunque empataron en el marcador global, la posición de los azulcremas en la tabla general del torneo terminó por darles el boleto a la final.

“Estoy cansado de escuchar lo de Vicente, Vicente y Vicente... Sus partidos invictos. Y se cagó en la semifinal tirándose atrás", aseveró el histórico exdelantero de los celestes.

En conversación para los micrófonos de FOX Sports, el exfutbolista defendió el trabajo de Nicolas Larcamón, quien llegó a sustituir el lugar de Sánchez en el banquillo.

"Han formado un buen equipo y un buen grupo. Yo creo que lo que hace Larcamón es recuperar. Y entender que debe recuperar la parte de atrás. Primero tiene que mejorar la defensa, pero tienen un gran plantel, necesidad y exigencia", concluyó Hermosillo.

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Apertura 2025?

Después de quedar fuera de la Leagues Cup, donde recibieron una goleada (7-0) por parte de los Seattle Sounders, "La Máquina" de Cruz Azul verá nuevamente acción en la Jornada 4 del Apertura 2025.

Lunes, 11 de agosto

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Disney+ Premium y ESPN 2.

